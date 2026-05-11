A Coruña organiza visitas guiadas esta semana a su patrimonio invisible

A Coruña comenzará a revelar este mes de mayo los secretos de su patrimonio más desconocido con la I Semana del Patrimonio Invisible, una iniciativa del Concello da Coruña que, del 12 al 15 de mayo, ofrecerá cerca de 600 plazas en un itinerario inédito por edificios, infraestructuras estratégicas, instituciones y hallazgos arqueológicos habitualmente cerrados al público.

Diez tesoros abiertos en esta primera edición y casi 600 personas podrán participar en los recorridos guiados por especialistas. El programa permitirá descubrir la tecnología y las vistas de la Torre de Control Marítimo, el pasado como hotel del Pazo Provincial de la Diputación de A Coruña y la historia cultural que late tras el telón del Teatro Colón.

"Desde el Gobierno local buscamos abrir a la ciudadanía espacios singulares de A Coruña y mostrar toda su historia y relevancia", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, que hoy presentó el ciclo de visitas. Uno de los puntos fuertes de este estreno será el acceso a uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes de la ciudad, localizado en la calle Sinagoga 4, una sorprendente cisterna abovedada en el corazón de la Ciudad Vieja que parece conectar con el pasado hebreo de A Coruña. A estas propuestas se suma la Cidade das TIC, que ocupa el espacio de la histórica Fábrica de Armas y que muestra una innovadora reconversión del patrimonio industrial en vanguardia tecnológica.

El itinerario se completa con instituciones que guardan joyas de valor incalculable: el Museo de Bellas Artes, donde se visitará el área de restauración; el IES Eusebio da Guarda, con sus monumentales escaleras y su observatorio meteorológico; la Biblioteca Casa del Consulado, considerada la fundación privada más antigua de España; y la Iglesia de Santo Domingo, con su torre descentrada y su histórico órgano de Mariano Tafall. Finalmente, como cierre del ciclo, se reserva una visita secreta sorpresa que se revelará solo a las personas que reserven su plaza.

Reservas e información

Para garantizar la calidad del discurso narrativo y la protección de los bienes culturales, el acceso a las visitas se realizará en grupos reducidos con plazas muy limitadas. Para participar, es imprescindible realizar una inscripción previa a través del formulario de reservas disponible en la web oficial.

El sistema de reservas está abierto desde el jueves 7 de mayo, a las 12:00 horas. Con el objetivo de facilitar el acceso a la actividad al mayor número de personas posible, cada solicitante podrá reservar un máximo de una visita para dos personas. Todas las actividades de la Semana del Patrimonio Invisible son gratuitas.