Detienen in fraganti a un ladrón en A Coruña cuando intentaba robar en Cuatro Caminos y Os Mallos

La Policía Nacional detuvo el pasado miércoles por la tarde a un ladrón mientras intentaba llevar a cabo robos en Cuatro Caminos y Os Mallos. El ladrón utilizaba el método del tirón, especialmente con mujeres de avanzada edad.

El hombre fue localizado por los agentes del Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia al llamar su atención por su actitud extraña, mientras vigilaba y seguía a diferentes mujeres mayores que paseaban solas.

Por este motivo, los policías siguieron al varón a lo largo de varias calles que el hombre transitaba sin un rumbo fijo y con cambios de dirección sin sentido.

El seguimiento llegó hasta Os Mallos, concretamente a la calle Ramón Cabanillas. Allí, una mujer que portaba una cadena al cuello fue el objetivo del ladrón que, al cruzarse con ella, con un movimiento rápido le dio un tirón para robarle la joya y salir corriendo del lugar.

Al momento, los policías lo persiguieron hasta interceptarlo en la calle Sofía Casanova, donde fue detenido por un delito de robo con violencia.