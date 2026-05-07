Laracha, Arteixo, Cerceda y Culleredo (A Coruña) unirán alegaciones contra la planta de biogás de Soandres

Los alcaldes de A Laracha, Arteixo, Cerceda y Culleredo, en A Coruña, escenificaron este jueves un frente común contra el proyecto de instalación de una planta de biogás en Vista Alegre, en la parroquia larachesa de Soandres.

Los regidores José Manuel López Varela, Carlos Calvelo, Juan Manuel Rodríguez y José Ramón Rioboo mantuvieron una reunión en la que trasladaron su rechazo conjunto a la iniciativa y acordaron actuar de manera coordinada durante la tramitación administrativa.

Los representantes municipales expresaron su preocupación por los posibles impactos ambientales y sobre la calidad de vida de la vecindad de la zona. En este sentido, anunciaron que presentarán alegaciones conjuntas al considerar que el emplazamiento elegido se sitúa próximo a los límites entre los cuatro municipios afectados.

Argumentación

Entre los principales argumentos que sostendrán las alegaciones figuran la protección del patrimonio, el riesgo de afecciones sobre los ríos Río Anllóns y Río Valiñas, así como los posibles problemas derivados de los olores vinculados a la actividad prevista.

Los alcaldes subrayan que el Anllóns constituye una fuente de captación de agua de consumo para parte del municipio larachés y advierten también de la cercanía del nacimiento del Valiñas al lugar proyectado para la planta.

Además, los regidores pusieron el foco en el impacto que tendría el tránsito continuo de vehículos pesados, tanto por las afecciones al tráfico como por las consecuencias sobre la seguridad vial en el entorno.

Los cuatro alcaldes remarcaron su intención de agotar todas las vías administrativas posibles para impedir que el proyecto salga adelante y defender así los intereses de sus respectivos municipios.

Manifestación este sábado

Durante la reunión, el alcalde de A Laracha informó también del apoyo del Ayuntamiento a la manifestación convocada por la plataforma vecinal Stop Biogás A Laracha para este sábado a las 12:00 horas.

La movilización busca mostrar el rechazo social existente en torno a la futura planta de biogás prevista en Soandres.