Un teleférico para sobrevolar A Coruña: la propuesta alternativa para el puerto herculino

El proceso de transformación del frente portuario de A Coruña sigue avanzando con la selección de los cinco equipos finalistas que competirán por redactar el Máster Plan de Coruña Marítima. En paralelo a este concurso internacional, los arquitectos Xosé Manuel Casabella y Alfredo Sellier han presentado una propuesta propia tanto al Ayuntamiento como a la Autoridad Portuaria, en la que destacan dos ideas muy llamativas: la recuperación del patrimonio industrial y la creación de un teleférico panorámico sobre la dársena. Así, si a alguno de los candidatos les interesa su apuesta, podrán incluirlos en su proyecto.

El de Casabella y Sellier plantea aprovechar la oportunidad histórica que supone la reordenación del puerto para redefinir la relación de la ciudad con el mar. Más allá de una intervención urbanística, los autores defienden una transformación que combine identidad, memoria y nuevos usos ciudadanos y turísticos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la conservación de los grandes depósitos metálicos del muelle de San Diego, antiguos tanques vinculados a la actividad petrolera que han marcado el paisaje portuario durante décadas.

San Diego

Frente a su demolición, Casabella y Sellier apuestan por rehabilitar al menos uno o dos de estos elementos como contenedores culturales. La idea es seguir ejemplos internacionales donde infraestructuras industriales se han reconvertido en espacios de referencia, como el Espacio Cultural El Tanque en Tenerife o la Tate Modern en Londres.

Estos antiguos depósitos podrían albergar equipamientos como un museo de la ciudad y su puerto, un centro de arte contemporáneo, archivos históricos o espacios culturales polivalentes, reforzando la memoria industrial de A Coruña.

Un teleférico para coser la bahía

La propuesta más innovadora del proyecto es la implantación de un teleférico panorámico circular sobre la bahía. Este sistema contaría con tres puntos principales —O Parrote, el muelle del Centenario y Calvo Sotelo— y permitiría conectar distintos espacios del puerto de forma sostenible.

Mapa del teleférico

Además de su función como transporte, el teleférico se concibe como un nuevo icono urbano y turístico, capaz de ofrecer una visión única de la ciudad: desde la Ciudad Vieja hasta el Ensanche, pasando por el istmo de la Pescadería.

El modelo se inspira en experiencias consolidadas como el teleférico del puerto de Barcelona, el sistema de Lisboa o el cruce del Támesis en Londres, demostrando que este tipo de infraestructuras pueden integrarse tanto en la movilidad como en la identidad urbana.

Un puerto abierto a la ciudadanía

La propuesta defiende que la regeneración del puerto debe servir para eliminar barreras históricas y devolver el frente marítimo a los ciudadanos. En este sentido, la combinación de patrimonio recuperado y nuevas infraestructuras como el teleférico permitiría convertir la dársena en un espacio dinámico, cultural y turístico.

Con esta visión, A Coruña pasaría de vivir de espaldas al mar a situarlo en el centro de su vida urbana, transformando antiguos espacios industriales en nuevos puntos de encuentro.

Mientras el concurso internacional sigue su curso, iniciativas como la de Casabella y Sellier aportan ideas que amplían el debate sobre el futuro del puerto y el modelo de ciudad que A Coruña quiere construir en las próximas décadas.