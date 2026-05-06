La pasarela entre estaciones en Alfonso Molina, en A Coruña, abrirá este mes, pero sin fecha concreta

Hay una pregunta que los coruñeses y coruñesas que cruzan todos los días por la pasarela provisional, sobre la avenida de Alfonso Molina, entre Os Mallos y Cuatro Caminos se han hecho más de una vez en las últimas semanas: ¿Cuándo abrirá el acceso a la pasarela reformada?

Por el momento, fuentes municipales confirman que no hay una fecha concreta para su apertura, aunque sí avanzan a este medio que se producirá durante este mes de mayo.

La antigua pasarela entre estaciones fue desmontada el pasado mes de febrero para someterla a un proceso de renovación integral, que culminará en las próximas semanas. Aparentemente, los operarios han finalizado con las labores de instalación de la estructura para que pueda abrir al público, a falta de culminar los últimos detalles.

Las piezas originales de la pasarela fueron sometidas a una reparación en taller, donde se llevaron a cabo trabajos de saneamiento y mejora.

Una vez finalizada la actuación, se retirará el paso provisional situado en paralelo, que da servicio a los viandantes durante las obras. Para ello, será necesario realizar nuevos cortes de tráfico en Alfonso Molina.

Esta actuación se realizará previsiblemente durante la franja nocturna, como ocurrió en la mayoría de las actuaciones, para minimizar lo máximo posible el impacto en la circulación.

Una remodelación necesaria

Los trabajos de reforma acometidos en la estructura original permitirán que la infraestructura gane en accesibilidad y en seguridad, ya que en los últimos meses el estado de la pasarela preocupaba debido a la presencia de brechas y a la caída de cascotes a la avenida de Alfonso Molina.

De hecho, los bomberos de A Coruña tuvieron que acudir varias veces a finales del año pasado hasta la antigua estructura para asegurarla, como ocurrió el pasado 15 de septiembre, cuando fue necesario cortar el acceso a ella tras la caída de desconchados de hormigón sobre la calzada de la avenida.

La actuación, con una inversión cercana al millón de euros, busca modernizar uno de los principales itinerarios peatonales de la ciudad por el que cada día cruzan centenares de personas.

La estructura conecta la calle Caballeros con la ronda das Estacións y Marqués de Figueroa, lo que la convierte en un enlace estratégico entre la actual estación de autobuses y el futuro estadio intermodal de San Cristóbal.