La Justicia avala el acuerdo entre el Concello de A Coruña y la gestora de Nostián y rechaza el recurso del PP

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de A Coruña ha avalado la legalidad del acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento y la empresa Urbaser, concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián, y ha desestimado íntegramente el recurso presentado por el portavoz del PP, Miguel Lorenzo.

La sentencia confirma que el pacto —que permitió cerrar el litigio con el pago de 8,3 millones de euros al consistorio— se ajusta a derecho y descarta que supusiera una "condonación de deuda", tal y como sostenía el dirigente popular.

El recurso de Lorenzo reclama la nulidad del acuerdo y exigía que la empresa abonase otros 7,3 millones adicionales, hasta alcanzar los más de 15 millones inicialmente reclamados por el Concello. Sin embargo, la jueza concluye que se trata de una "transacción legítima", validada judicialmente y adoptada dentro de los márgenes legales.

El origen del litigio está en el año 2011, cuando el Ayuntamiento aprobó un reequilibrio económico del contrato de basuras a favor de la entonces concesionaria. Años después, el propio Concello declaró lesivo ese acuerdo e inició una larga batalla judicial para recuperar los sobrecostes abonados.

Tras diversos procedimientos, el Ayuntamiento llegó a cuantificar en más de 15 millones de euros la cantidad a reintegrar por la empresa. No obstante, la concesionaria recurrió esas liquidaciones, lo que abrió un escenario de incertidumbre sobre el resultado final del proceso.

Evitar riesgos y asegurar ingresos

La sentencia subraya que el acuerdo permitió al Ayuntamiento recuperar de forma inmediata más de la mitad de lo reclamado, evitando el riesgo de no percibir cantidad alguna si los tribunales fallaban en contra o apreciaban prescripción de parte de la deuda.

En este sentido, la magistrada considera acreditado que existía un interés público en alcanzar una solución pactada, dadas las dudas jurídicas sobre la cuantía exacta a devolver y el desenlace del litigio.

Sin condonación ni irregularidades

El fallo rechaza uno a uno los argumentos del recurso del PP. Niega que se haya producido una renuncia indebida a ingresos públicos, que exista enriquecimiento injusto de la concesionaria o que el acuerdo sea arbitrario.

Además, recuerda que el pacto fue previamente homologado por el propio juzgado, que ya verificó su legalidad y su adecuación al interés general.

Con esta sentencia, el juzgado da por válido el procedimiento seguido por el Ayuntamiento para cerrar uno de los conflictos más prolongados en torno a la gestión de la planta de Nostián, y respalda la vía del acuerdo como solución al litigio.