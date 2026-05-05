Una pasajera de un bus en A Coruña, herida tras una colisión con un turismo en la ronda de Outeiro

Una mujer ha resultado herida este martes por la mañana en un accidente entre un turismo y un autobús urbano en la ronda de Outeiro, en A Coruña. El siniestro se produjo a la altura del edificio 217, coincidiendo con el acceso al parking del Mercadona.

Según fuentes de la Policía Local tuvo lugar a las 11:15 horas y se trató de una colisión entre los dos vehículos, dejando a una pasajera del autobús herida leve. Asimismo, indican que se produjo cuando el turismo trataba de acceder al parking del supermercado, mientras que el autobús abandonaba su parada en el 219.

La mujer que resultó herida fue trasladada al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) en una ambulancia de la Cruz Roja.