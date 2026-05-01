Herida una persona en A Coruña tras caer de un tejado y quedar atrapada en un patio interior

Una persona ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída desde una altura de entre tres y cuatro metros desde el tejado de un inmueble situado en la calle Valencia, en A Coruña.

Según informan los servicios de emergencias, el aviso se recibió en torno a las 19:00 horas, alertando de que la persona había caído al interior del edificio y no se podía acceder a ella por los medios habituales, lo que obligó a activar un dispositivo especial de rescate.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y Urgencias Sanitarias, que trabajaron de forma coordinada para poder acceder al herido y proceder a su evacuación.

Los bomberos realizaron las labores de rescate en el interior del inmueble, mientras los equipos sanitarios prestaban asistencia al hombre, cuyo estado no ha trascendido por el momento.