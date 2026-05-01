Bloqueado el pago a artistas en Cambre (A Coruña) tras el rechazo a las facturas culturales

El pleno municipal de Cambre, en A Coruña, ha dejado en el aire el cobro de decenas de profesionales culturales después de que no prosperase la propuesta para abonar las facturas pendientes de la programación de 2025.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno local, solo contó con el respaldo del equipo de gobierno en manos del Partido Popular, mientras que el resto de grupos optaron por no posicionarse y Unión por Cambre votó en contra.

La consecuencia directa de esta decisión es que, por el momento, artistas, compañías y proveedores continúan sin recibir el pago por actuaciones y servicios ya prestados dentro de la denominada red cultural municipal. Se trata de una situación que afecta a trabajos realizados meses atrás y que todavía no han sido regularizados administrativamente.

Desde el ejecutivo local, encabezado por Diana Piñeiro, se sostiene que el origen del problema se remonta al anterior mandato. Según los informes técnicos, la programación cultural se tramitó sin cumplir requisitos esenciales, como la existencia de crédito reservado o la apertura de un expediente previo, lo que derivó en reparos de Intervención sobre facturas que superan los 34.000 euros.

La alcaldesa ha criticado con dureza el resultado de la votación, al considerar que se está impidiendo dar salida a una situación que afecta directamente a profesionales que ya han cumplido con su trabajo. En esta línea, insiste en la necesidad de desbloquear cuanto antes el pago para evitar que el conflicto se prolongue.