Transportes licita por 5,9 millones la integración ambiental de Alfonso Molina en A Coruña

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación por 5.890.361 euros (IVA incluido) las obras de integración ambiental de la avenida Alfonso Molina (AC-11), en la provincia de A Coruña, una intervención que busca avanzar en la transformación de uno de los principales ejes de entrada y salida de la ciudad hacia un modelo más sostenible y adaptado a la movilidad actual.

La actuación se desarrolla en un tramo de aproximadamente 1.400 metros, comprendido entre la intersección con la avenida de San Cristóbal (AC-10) y el enlace con la autopista AP-9. El objetivo del proyecto es mejorar la integración del viario en su entorno urbano, reforzando la convivencia entre el tráfico rodado, los peatones y los ciclistas, así como la conexión entre los distintos barrios y áreas industriales próximas.

Crear sendas peatonales y ciclistas

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la creación de sendas peatonales y ciclistas a lo largo de ambos márgenes de la avenida, que discurrirán de forma paralela a la calzada.

Estas sendas conectarán con los accesos peatonales existentes, especialmente en las paradas de transporte público, y enlazarán con pasarelas ya operativas, garantizando así la continuidad y la seguridad de los itinerarios.

Actuaciones previstas. Ministerio de Transportes.

Una nueva pasarela peatonal y sendas verdes

Uno de los elementos más destacados del proyecto es la construcción de una nueva pasarela peatonal y ciclista en el entorno del enlace de Pocomaco-Matogrande. Esta infraestructura permitirá conectar los itinerarios previstos en ambos márgenes de la vía y resolver el cruce sobre la avenida García Sabell, incorporando además dos rampas de acceso para facilitar su uso y accesibilidad.

La intervención contempla también una importante mejora paisajística del entorno, con la creación y renovación de zonas verdes anexas a las sendas y al conjunto de la avenida. Estas actuaciones buscan reducir el impacto visual y ambiental de la infraestructura, favoreciendo una mayor integración con el paisaje urbano y mejorando la calidad del espacio público.

El proyecto tiene como finalidad avanzar hacia una movilidad más equilibrada en uno de los principales accesos a A Coruña, facilitando desplazamientos a pie y en bicicleta en condiciones de seguridad y conectividad.

Asimismo, pretende reforzar la funcionalidad del entorno, especialmente en áreas de alta densidad de tráfico y actividad económica.

Estas obras de integración ambiental complementan la remodelación integral de la avenida Alfonso Molina, actualmente en ejecución, que cuenta con un presupuesto de 18,3 millones de euros. Esta actuación principal tiene como objetivo mejorar la capacidad, la funcionalidad y la seguridad vial de la infraestructura.

Más actuaciones

Además, el Ministerio de Transportes ya ha ejecutado en el ámbito de la AC-11 otras intervenciones recientes, como la pasarela peatonal entre los barrios de Pedralonga y Palavea, puesta en servicio en febrero de 2024 dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, reforzando así la conexión peatonal en el entorno de la avenida.