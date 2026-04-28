Así es el mapa interactivo que permite elegir el mejor lugar para ver el eclipse de sol en A Coruña

El Ayuntamiento de A Coruña ha activado un mapa interactivo específico para la observación del eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, una herramienta digital que permite a la ciudadanía analizar con antelación qué puntos de la ciudad ofrecerán mejores condiciones de visibilidad durante el fenómeno astronómico.

El sistema se basa en una representación cartográfica de la ciudad sobre la que se integran distintas capas de información. Entre ellas destaca una capa de sombras, que muestra cómo afectarán los edificios, desniveles urbanos y otros elementos del entorno a la visibilidad del Sol en el momento exacto del eclipse.

Esta funcionalidad permite identificar con precisión las zonas completamente despejadas y aquellas en las que la observación podría verse parcialmente limitada.

Una de las imágenes que contiene el mapa. Concello de A Coruña.

Aprovechar el gemelo solar

Otra de las claves del visor es la simulación de la posición solar, que reproduce el denominado "gemelo solar", es decir, la situación exacta del Sol en la misma hora y fecha que tendrá lugar el eclipse.

Gracias a esta función, los usuarios pueden comprobar desde cualquier punto de la ciudad cómo será la visibilidad real del fenómeno, sin necesidad de desplazamientos previos.

El mapa incorpora además un sistema de puntos de observación distribuidos por distintos barrios, seleccionados en función de su accesibilidad y condiciones de visibilidad. Estos puntos están pensados para facilitar una observación segura y cercana al domicilio, evitando concentraciones excesivas en zonas concretas de la ciudad.

La herramienta también permite consultar información complementaria sobre el entorno urbano, lo que facilita la planificación de itinerarios peatonales y la identificación de espacios abiertos adecuados para la observación del eclipse.

El visor está disponible de forma pública a través de la plataforma de datos espaciales del Concello. Puede consultarse en este enlace y en este link el visor de puntos de observación.