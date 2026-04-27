Detenido en Oleiros (A Coruña) tras huir de un control y poner en riesgo a agentes y peatones

La Guardia Civil de Oleiros detuvo la semana pasada a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra agentes de la autoridad y otro contra la seguridad vial, tras protagonizar una arriesgada fuga durante un control rutinario.

Los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban un punto de verificación de personas y vehículos en la localidad. Al darle el alto reglamentario, el conductor de un turismo reaccionó de forma inesperada, acelerando bruscamente y obligando a uno de los efectivos a apartarse para evitar ser atropellado.

A partir de ese momento, se inició una persecución por distintas vías del municipio. Durante la huida, el sospechoso circuló de manera temeraria, llegando a poner en peligro a varios peatones, que tuvieron que apartarse de la calzada para evitar ser alcanzados por el vehículo.

La fuga continuó hasta su incorporación a la N-VI, donde la mayor densidad de tráfico en dirección a A Coruña complicó aún más la situación. En ese punto, el conductor realizó un cambio de carril brusco hacia una vía adyacente, perdiendo el control del coche e impactando contra un elemento de señalización vial. El vehículo quedó inmovilizado debido a los daños sufridos.

Los agentes procedieron inmediatamente a la detención del único ocupante del automóvil. Tras asegurar al individuo, le practicaron las pruebas de detección de sustancias, que arrojaron un resultado positivo en consumo de drogas.

Además, durante el registro del vehículo, los efectivos localizaron diversas sustancias estupefacientes y un arma blanca, que fueron incautadas para su análisis.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado de guardia correspondiente, quedando el detenido a disposición de la autoridad judicial.