Un motorista herido tras colisionar con un turismo en el paseo marítimos de A Coruña

Un motorista ha resultado herido en una colisión con un turismo en en el paseo marítimo de A Coruña. En concreto, el accidente se produjo en la rúa do Sol, número 20, a la altura de la 'rotonda de los surfistas'.

Según informa el 112 Galicia, un particular dio la voz de alarma en torno a las 17:05 tras el suceso. El motorista se encontraba tendido en el suelo y ambos vehículos obstaculizaban la circulación.

Hasta el punto se desplazaron Urxencias Sanitarias y la Policía Local. Por el momento no se conoce más información.