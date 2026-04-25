Una mujer de 85 años sufre un atropello en la ronda de Nelle de A Coruña

La tranquilidad en el tráfico esta mañana de sábado en A Coruña se ha visto interrumpida por un accidente que tuvo lugar en la ronda de Nelle. Aquí, a la altura del cruce con la avenida de Arteixo, una mujer mayor, de unos 85 años, sufrió un atropello.

El accidente se produjo minutos antes de las 13:15 horas. Según informan los servicios de emergencia y la Policía Local, la señora fue alcanzada por una persona que circulaba por la ronda de Nelle en sentido Cuatro Caminos y que iba en patinete eléctrico.

Para atender a la mujer, que presentaba algunas heridas, se llamó a una ambulancia del 061 que se desplazó hasta el punto.