Cruce entre ronda de Nelle y avenida de Arteixo en A Coruña.

Cruce entre ronda de Nelle y avenida de Arteixo en A Coruña. Google Maps

Ofrecido por:

A Coruña

Una mujer de 85 años sufre un atropello en la ronda de Nelle de A Coruña

El accidente se produjo este sábado, cuando la señora fue alcanzada por una persona en un patinete

Más noticias: Un buque de expedición de lugares remotos llega a A Coruña

Publicada

La tranquilidad en el tráfico esta mañana de sábado en A Coruña se ha visto interrumpida por un accidente que tuvo lugar en la ronda de Nelle. Aquí, a la altura del cruce con la avenida de Arteixo, una mujer mayor, de unos 85 años, sufrió un atropello.

Calle de la Estrella

El accidente se produjo minutos antes de las 13:15 horas. Según informan los servicios de emergencia y la Policía Local, la señora fue alcanzada por una persona que circulaba por la ronda de Nelle en sentido Cuatro Caminos y que iba en patinete eléctrico.

Para atender a la mujer, que presentaba algunas heridas, se llamó a una ambulancia del 061 que se desplazó hasta el punto.