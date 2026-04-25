El Agra do Orzán se manifiesta en A Coruña contra el plan urbanístico: "Es especulación"

Una manifestación que ha recorrido el Agra do Orzán ha sido la protagonista de esta tarde en A Coruña. Aquí, los vecinos del barrio se han movilizado en contra de un plan de urbanización propuesto por el Concello que consideran un "atentado" y que critican como especulación. Piden, en su lugar, la creación de más espacios verdes tras la reciente apertura del Parque do Observatorio, que consideran insuficiente.

Con gritos como "non á especulación" o "Inés, atende, o verde non se vende", la marcha comenzó a las 17:30 horas en la calle Barcelona para dirigirse al recientemente inaugurado Parque do Observatorio.

La protesta congregó a unas 200 personas según fuentes policiales y 300 de acuerdo con datos de la organización.

El plan urbanístico, conocido como Parque del Agra, contempla una modificación en el plan general que permitiría construir viviendas cerca del Observatorio.

La ubicación es la antigua parcela de las Adoratrices. Aquí, la modificación urbanística impulsada por un procedimiento iniciado por la empresa Dricar de Inversiones S.L., del empresario coruñés Juan Carlos Rodríguez Cebrián, plantea una reordenación integral del ámbito del Parque del Agra, donde se podrían levantar 400 viviendas en torres residenciales.

Reivindicación del pasado y del futuro

Los vecinos demandan, en su lugar, más espacios verdes y de ocio por los que seguirán luchando. Ricardo Seixo, presidente de la asociación vecinal, lideró la protesta mientras explicaba que "hoxe tiñamos pensado celebrar a caída do muro. Neste tempo de organizar a celebración, levouse a cabo una proposta coa que non estamos de acordo. Seguimos en loita 40 anos despois por espazos verdes e de lecer. O barrio non ten unha zona verde e ter máis edificacións é algo inaceptable".

Él lleva residiendo en este barrio algo más de 50 años, toda una vida en la que ha visto situaciones que denuncia como "especulación" y en un barrio de la ciudad en la que "a praza das Conchiñas é a única que temos. Conseguiuna a veciñanza e, senón, nin esa teríamos".

Seixo y el resto de vecinos reclaman que en estas parcelas se construya un parque "en condicións". No se muestran contrarios a la construcción de nuevas viviendas, pero sí matizan que estas deben ser "protexidas, públicas e de aluguer baixo" y no en "o único espazo verde do barrio".

El Parque do Observatorio se inauguró el pasado mes de marzo con el proyecto sin terminar y ante la mirada crítica del barrio.

Este fue el punto de llegada de la concentración. Aquí, entre gaitas y panderetas, los vecinos cantaron "caeu o muro, caeu o muro e mira que estaba duro. Caeu o muro pola loita veciñal. Se máis Parque queres ter, a loitar! Se máis Parque queres ter, temos que seguir a loitar por el".

Durante la lectura del manifiesto, llevada a cabo por Xurxo Souto, en la que el tono sarcástico no ocultó una reivindicación histórica para el barrio, la asociación vecinal criticó que el parque inaugurado en marzo en un acto "esperpéntico" no tiene para ellos "nada que ver co que esta asociación leva reivindicando 40 anos".

Los vecinos criticaron la falta de hierba y árboles y de espacio para pasear, así como la existencia de un espacio para sentarse previsto solo para 30 personas y un muro de hormigón que tapa la vista hacia el mar.

"Tiraron o muro e déronnos outro", señalaron mientras una vecina exclamaba que "parece que os pobres non temos dereito a ver o mar".

Denuncian, además, que el espacio no es accesible para personas con movilidad reducida y que no hay una zona de juegos infantiles o fuentes de agua ni zonas de sombra. Ante esto, piden un parque que se extienda desde la calle Canceliña hasta Almirante Mourelle.

Todo ello en un barrio con muchos vecinos que "medrou deshumanizado" y en el que temen que esta propuesta urbanística "sexa unha prolongación da política da especulación".

Ricardo Seixo, de la asociación vecinal del Agra do Orzán, en la manifestación en el Parque do Observatorio. Carmen G. Mariñas

Ricardo Seixo también tomó la palabra, criticando que "hai moitos intereses económicos polo medio, como cando se fixo o barrio no seu momento". La plataforma vecinal rechaza la creación de los cuatro edificios previstos en terrenos públicos, por los que se perdería la posibilidad de contar con el parque que demandan, aunque cedería ante la construcción limitada a la calle Almirante Mourelle si fuera destinada a vivienda pública.

Aplazamiento en el pleno

El asunto se iba a tratar en el pleno municipal del pasado 9 de abril pero un acuerdo entre el PSOE y el BNG aplazó la votación.

"El Gobierno municipal y el grupo del BNG han acordado crear una mesa específica de trabajo para la tramitación de la aprobación inicial de la modificación puntual del PXOM con el objeto de ordenar el Parque do Agra, el polígono M22, para la ejecución de la sentencia 620/2015 y darle efectividad al convenio firmado entre el Concello y la empresa Dricar de Inversiones S.L.", declaró entonces la alcaldesa, Inés Rey.

El Concello mantuvo una reunión con los vecinos el pasado jueves, en la que estos mostraron su postura. La previsión es que el asunto regrese al orden del día del pleno en mayo. En el tiempo restante, no hay convocada otra reunión con la asociación vecinal.

Para el barrio la propuesta es un "atentado que consolida o que xa no seu día, protagonizou o Sr. Francisco Vázquez permitindo que se construíse un barrio ao gosto dos especuladores e no que a calidade de vida da veciñanza nunca se tivo en conta".

Una propuesta "de máis formigón para o barrio máis densamente poboado e construído da cidade é unha burla, que non podemos nin estamos dispostos a aceptar".



