Una persona resulta herida en Cambre (A Coruña) al colisionar el coche contra un árbol

Un accidente de tráfico registrado(A Coruña) movilizó a los servicios de emergencia tras la colisión de un vehículo contra un árbol.

Según la información facilitada por el 112, el suceso tuvo lugar a las 16:08 horas en la carretera de la Estación. Fue un particular quien comunicó al 112 que había un coche accidentado y que una persona se encontraba herida, aparentemente inconsciente en un primer momento, aunque posteriormente fue recuperando el conocimiento.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urgencias Sanitarias, la Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil de Cambre, que atendieron a la persona afectada en el punto.

Por el momento no han trascendido más datos sobre el estado del herido ni sobre las causas del accidente.