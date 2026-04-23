Un incendio en unos soportales de la avenida de Oza de A Coruña deja una gran humareda

Un incendio declarado en la noche de este jueves en unos soportales de la avenida de Oza, en A Coruña, obligó a intervenir a los servicios de emergencia a primera hora de la noche de este jueves.

El fuego se originó a la altura del portal número 42. Según las primeras informaciones, fueron los propios vecinos quienes dieron la voz de alarma al detectar una intensa humareda que comenzaba a acumularse bajo los soportales.

Los bomberos recibieron el aviso en torno a las 21:00 horas y se desplazaron rápidamente hasta el lugar. A su llegada, comprobaron que las llamas se habían iniciado en unos cartones almacenados en una de las esquinas de estos soportales, lo que facilitó una rápida propagación inicial del fuego.

Aunque el incendio no alcanzó grandes dimensiones, sí generó una densa columna de humo que se extendió por la zona. Durante las labores de extinción, fue necesario cortar un carril de circulación en sentido subida por la avenida de Oza, lo que provocó retenciones puntuales en la zona hasta que la situación quedó completamente controlada.