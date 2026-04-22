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La Policía de A Coruña encuentra a un hombre que perseguía a niños en el parque de Matogrande
La alerta de varios padres y la difusión de un mensaje en WhatsApp permitieron localizar rápidamente al individuo en esta zona
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La Policía identificó este miércoles a un hombre que estaba persiguiendo a niños en el parque de Matogrande, en A Coruña. Fueron varios padres los que dieron la voz de alarma al detectar que el individuo merodeaba por la zona con una actitud sospechosa.
El aviso se difundió rápidamente a través de un grupo de WhatsApp en el que participan varios negocios del barrio. "Aviso urgente: hay una persona persiguiendo a niños", alertaban en el mensaje. Rápido se corrió la voz.
La Policía Nacional no tardó en desplazarse hasta el lugar. A esa hora, el parque estaba a rebosar al coincidir con la salida de colegios cercanos como el Liceo.
Tras una batida por la zona, los agentes lograron localizar al hombre gracias a la descripción facilitada en el aviso: "sudadera roja, gafas de sol y una bolsa de papel".
Fuentes policiales confiermaron a este medio que se identificó tanto al individuo como a los padres que habían dado la voz de alarma, en caso de que deseen emprender alguna acción legal.
El incidente no fue a más. Según ha podido saber Quincemil, el hombre aparentaba tener problemas mentales.