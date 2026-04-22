Parque infantil de Matogrande

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La Policía de A Coruña encuentra a un hombre que perseguía a niños en el parque de Matogrande

La alerta de varios padres y la difusión de un mensaje en WhatsApp permitieron localizar rápidamente al individuo en esta zona

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La Policía identificó este miércoles a un hombre que estaba persiguiendo a niños en el parque de Matogrande, en A Coruña. Fueron varios padres los que dieron la voz de alarma al detectar que el individuo merodeaba por la zona con una actitud sospechosa.

Imagen de archivo de un camión de bomberos.

El aviso se difundió rápidamente a través de un grupo de WhatsApp en el que participan varios negocios del barrio. "Aviso urgente: hay una persona persiguiendo a niños", alertaban en el mensaje. Rápido se corrió la voz.

La Policía Nacional no tardó en desplazarse hasta el lugar. A esa hora, el parque estaba a rebosar al coincidir con la salida de colegios cercanos como el Liceo.

Tras una batida por la zona, los agentes lograron localizar al hombre gracias a la descripción facilitada en el aviso: "sudadera roja, gafas de sol y una bolsa de papel".

Fuentes policiales confiermaron a este medio que se identificó tanto al individuo como a los padres que habían dado la voz de alarma, en caso de que deseen emprender alguna acción legal.

El incidente no fue a más. Según ha podido saber Quincemil, el hombre aparentaba tener problemas mentales.