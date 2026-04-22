Donar sangre este jueves en A Coruña tiene regalo por el Día del Libro: dónde donar Cedida

Las personas que donen sangre en A Coruña a lo largo de la jornada de este jueves 23 de abril recibirán como regalo, por su participación, un libro y un punto de lectura, con motivo de la celebración del Día del Libro.

La iniciativa busca fomentar el gesto solidario de la donación de sangre, así como aumentar el interés por la literatura gallega, un valor fundamental de nuestra identidad cultural. Las personas que donen a lo largo de esta jornada, tanto en los locales de atención permanente al donante de sangre de las siete grandes ciudades gallegas como en las unidades móviles, recibirán también un punto de lectura con un mensaje alusivo a la importancia de este acto solidario.

En la ciudad herculina, habrá dos unidades móviles de la ADOS situadas en el Carrefour Los Rosales y en la zona Cantón-Obelisco.

De este modo, la Agencia de Donación de Órganos, en colaboración con la Consellería de Cultura, Lengua y Juventud, quiere poner en valor la contribución de los donantes que, cada día, permiten que los hospitales puedan llevar a cabo una parte importante de su labor asistencial.

La Agencia recuerda que, cada día, los hospitales gallegos necesitan alrededor de 400 donaciones de sangre para desarrollar su labor asistencial. En estas jornadas, se invita a participar a todos los donantes independientemente de su grupo sanguíneo.

Para más información, ADOS dispone del portal web: ados.sergas.gal, redes sociales, y el teléfono gratuito 900 100 828, para resolver cualquier duda relacionada con la donación de sangre o conocer la fecha de los desplazamientos de las unidades móviles.