Dos detenidos como presuntos autores de múltiples robos en el área metropolitana de A Coruña

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de múltiples robos en el área metropolitana de A Coruña: un varón de 32 años y una mujer de 26, ambos vecinos de Bergondo. La operación, denominada AUDEL, fue llevada a cabo por efectivos de la 1.ª Compañía y del Equipo ROCA de la Guardia Civil de A Coruña.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 4 de Betanzos, cuya autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para uno de los implicados.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de diciembre a raíz de un robo con fuerza perpetrado en un establecimiento de hostelería de la localidad de Guísamo (Bergondo). Tras dicho suceso, se detectó un incremento de ilícitos de idéntica naturaleza que seguían un patrón operativo común, afectando de manera sucesiva a los términos municipales de Bergondo, Cambre, Sada y Oleiros.

El modus operandi consistía en el acceso mediante fuerza a viviendas particulares, segundas residencias, fincas rurales y construcciones anexas. Del interior de estos inmuebles sustraían una gran variedad de efectos, incluyendo joyas, relojes, herramientas, maquinaria agrícola, electrodomésticos y equipos electrónicos y de telefonía.

Tras la obtención de los primeros indicios, los agentes establecieron un dispositivo de vigilancia. Una vez recabadas las pruebas preceptivas, se procedió a la entrada y registro del domicilio de los investigados, bajo la correspondiente autorización judicial.

Fruto de la actuación, se han recuperado numerosos efectos, los cuales se encuentran actualmente en proceso de restitución a sus legítimos propietarios. Asimismo, se ha procedido a la intervención del vehículo utilizado tanto para los desplazamientos como para la comisión de los ilícitos.