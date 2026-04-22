A Coruña lanza una nueva edición de Nocturnia con más de 100 actividades gratuitas para jóvenes

El Concello de A Coruña pone en marcha una nueva edición de Nocturnia, el programa municipal de ocio dirigido a la juventud, que ofrecerá esta primavera y verano un total de 107 actividades con 1.415 plazas disponibles entre los meses de abril y julio.

La iniciativa, consolidada como una de las principales propuestas de ocio alternativo de la ciudad durante los fines de semana, apuesta por una programación gratuita y variada que combina naturaleza, cultura, tecnología y deporte. "Se trata de ofrecer alternativas atractivas y saludables para la juventud, fomentando la participación y la creatividad", destacó la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

Entre las novedades de este año figuran propuestas como una vía ferrata en la Senda do Santo, en Cedeira; una escapada de fin de semana a la costa de Dumbría o talleres tecnológicos centrados en programación, lógica e inteligencia artificial dentro del bloque NocturniaTech. También se incluyen actividades como la creación de un proyector estenopeico para observar el eclipse solar, talleres de producción musical o rutas ambientales urbanas.

El programa mantiene además algunas de las actividades con mayor demanda en ediciones anteriores, como rutas por espacios naturales de Galicia -Costa de Xove, Cabo Home, Touriñán o las Caldeiras do Castro-, talleres creativos de linograbado, collage o bordado, itinerarios dramatizados sobre la historia de la ciudad y propuestas deportivas como surf, escalada, telas aéreas o roller derby.

Las primeras actividades, previstas para los días 24 y 25 de abril, ya tienen abierto el plazo de inscripción, que se podrá formalizar hasta este jueves 23 a través de la web municipal. A partir de ahí, las reservas se irán habilitando de forma semanal para cada fin de semana.

Toda la programación y la información sobre el proceso de inscripción están disponibles en la página coruna.gal/nocturnia y en el perfil oficial del programa en redes sociales.