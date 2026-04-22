Fuente de Cuatro Caminos (Wikipedia).

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A Coruña

Una avería deja sin luz a dos barrios de A Coruña durante diez minutos

Ocurrió ayer minutos antes de la medianoche en Cuatro Caminos y Elviña 

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Anoche vecinos de los barrios de Cuatro Caminos y Elviña se vieron afectados por un corte de luz que los dejó sin suministro eléctrico durante unos diez minutos.

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"No fue tanto tiempo como en otras ocasiones", señala un vecino de Elviña afectado, junto a que llevaban tiempo sin tener algún corte de luz. "Al ser a esa hora y no durar mucho tiempo no nos importunó mucho", añade.

Fuentes de Naturgy señalan que la avería se registró a las 23:48 horas y se resolvió en diez minutos. Así como que se trató de "una incidencia en la línea de media tensión".