Una avería deja sin luz a dos barrios de A Coruña durante diez minutos

Anoche vecinos de los barrios de Cuatro Caminos y Elviña se vieron afectados por un corte de luz que los dejó sin suministro eléctrico durante unos diez minutos.

"No fue tanto tiempo como en otras ocasiones", señala un vecino de Elviña afectado, junto a que llevaban tiempo sin tener algún corte de luz. "Al ser a esa hora y no durar mucho tiempo no nos importunó mucho", añade.

Fuentes de Naturgy señalan que la avería se registró a las 23:48 horas y se resolvió en diez minutos. Así como que se trató de "una incidencia en la línea de media tensión".