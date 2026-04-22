El Agra do Orzán, en A Coruña, saldrá a la calle el sábado para exigir "el parque que el barrio necesita"

Vecinos y vecinas del Agra do Orzán, en A Coruña, celebrarán una manifestación este sábado, 25 de abril, para exigir "el parque que el barrio necesita", tras el rechazo al plan de urbanización propuesto por el gobierno municipal y, mes y medio después de la inauguración del Parque del Observatorio.

Así lo ha trasladado en un comunicado la Asociación Vecinal Agra do Orzán, que hace unos días aseguraba que la actuación inaugurada el pasado 10 de marzo "no tiene nada que ver" con el parque que llevan reclamando desde hace cuatro décadas.

Ahora, en el escrito señalan que, tras la reunión del Colectivo Vecinal de seguimiento del Parque de la Agra y una vez conocido el Plan de Urbanización que el Concello pretende aprobar, "queda claro que la vecindad de este barrio no merece ni el más mínimo respeto por parte del grupo de gobierno".

Según explican, la propuesta de urbanización que se pretende llevar a cabo supone un "atentado" contra el barrio y consolida lo que ya, en su día, protagonizó el exalcalde Francisco Vázquez, al permitir "la construcción de un barrio al gusto de los especuladores, en el que la calidad de vida de la vecindad nunca fue tenida en cuenta".

Asimismo, acusan de "burla" la propuesta de más hormigón para el barrio más densamente poblado y construido de la ciudad: "Es una burla, que no podemos ni estamos dispuestos a aceptar. Lo que necesita este barrio son espacios verdes y de ocio, y por ellos vamos a seguir en la lucha".

Por ello, el próximo sábado, a partir de las 17:30 horas, llevarán a cabo una marcha-manifestación hasta el Parque del Observatorio abierto hace unas semanas, para hacer público su rechazo a la propuesta del gobierno municipal y "seguir exigiendo el parque que el barrio necesita y en justicia merece".