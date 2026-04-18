El taxi de A Coruña denuncia "presión creciente" y conflictos en la calle por el incumplimiento de las VTC

Un taxi en su parada, ante una flota de VTC en A Coruña. Cedida.

El sector del taxi en A Coruña ha denunciado una situación que califica de "presión creciente" en la calle por la presencia y el comportamiento de vehículos VTC en entornos urbanos, especialmente en las inmediaciones de paradas de alta demanda.

Según trasladan representantes del sector, es cada vez más frecuente la presencia de VTC en zonas cercanas a paradas de taxi, lo que consideran que genera tensión operativa y contribuye a que estos puntos queden en ocasiones sin actividad, afectando al servicio público.

El colectivo recuerda que el taxi es un servicio público regulado, sujeto a turnos, tarifas oficiales, inspecciones y obligaciones de cobertura, y que su operativa se basa en la captación directa en paradas o en la vía pública.

En contraste, señalan que las VTC deben operar bajo contratación previa mediante aplicación o intermediación, sin posibilidad de captar clientes en la calle ni de estacionar en espera de servicios en espacios urbanos, algo que consideran que en la práctica no siempre se cumple.

El sector también expresa preocupación por lo que describe como una posible desigualdad en las condiciones de competencia, tanto fiscales como regulatorias, entre ambos modelos de transporte, reclamando mayor claridad por parte de las administraciones.

Desde el taxi aseguran que el resultado de esta situación es una "desorganización del modelo de movilidad urbana", con menos disponibilidad en paradas y una presión creciente sobre el servicio tradicional.

En este contexto, el sector reclama a las autoridades un refuerzo de la inspección en vía pública, la aplicación efectiva de sanciones en caso de incumplimiento y una mayor transparencia en el funcionamiento del sistema de transporte urbano.

Asimismo, hacen un llamamiento a la ciudadanía para que valore el papel del taxi como servicio público regulado dentro del modelo de movilidad de la ciudad.