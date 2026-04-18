Un incendio en la calle Ángel Rebollo, en A Coruña, obliga a intervenir a los bomberos

Los servicios de emergencia intervinieron este viernes por la noche en un incendio registrado en una vivienda situada en la calle Ángel Rebollo, en A Coruña, según informó el cuerpo de bomberos.

El aviso se produjo a las 21:53 horas por un incendio en la cocina del inmueble. A la llegada de los efectivos, el fuego ya se encontraba completamente extinguido, por lo que la actuación se centró en la ventilación de la vivienda afectada para la eliminación de humos.

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos y un total de ocho bomberos, que realizaron las labores de inspección y aseguraron la zona para descartar posibles riesgos posteriores.

No se registraron heridos y los daños se limitaron al área de la cocina afectada por el fuego