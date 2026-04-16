Intentan atracar a un taxista en A Coruña: "Me agarró por el cuello y me dijo dame todo lo que tengas"

Taxi en la parada de la plaza de Ourense de A Coruña. Quincemil

Un taxista de A Coruña vivió momentos de gran tensión en la noche del martes tras sufrir un intento de robo con violencia por parte de un pasajero al que acababa de recoger en la zona de Monte Alto.

"Me agarró por el cuello con las dos manos y me dijo dame todo lo que tengas", relata el conductor, que consiguió zafarse y evitar que el asalto se consumase.

Según explica, el servicio comenzó en un semáforo de la calle Santa Teresa, en dirección hacia Ángel Rebollo y la bajada al paseo marítimo, donde el joven se acercó al vehículo.

"Me preguntó si estaba libre, le dije que sí y se montó, como un cliente normal", señala. Durante el trayecto, le indicó que lo llevase hacia la avenida de Fisterra, subiendo desde Monte Alto y atravesando varias calles de la zona.

Un "bum" y le agarra del cuello con fuerza

Al llegar a las inmediaciones de la confluencia entre la avenida de Finisterre y la Ronda de Nelle, cerca del entorno de la calle Barcelona, el pasajero cambió de actitud de forma repentina.

"Me dijo de repente déjame aquí ya", recuerda el taxista, que le indicó el importe de la carrera, que no alcanzaba los diez euros.

Fue en ese instante cuando se produjo el ataque. "Al decirle el precio, noté un ¡bum! y me agarró por detrás del cuello con fuerza", explica.

"Estábamos prácticamente parados en esa zona, cerca del cruce, cuando pasó todo", añade.

El conductor asegura que actuó por instinto para salir de la situación. "Antes de que cogiera nada, solté el cinturón, le di el monedero y, cuando soltó una mano para cogerlo, giré rápido, abrí la puerta y me puse a gritar", detalla.

"Ahí ya se asustó, porque empecé a pedir ayuda en plena avenida de Finisterre", añade.

Dejó el monedero en el asiento del copiloto

El asaltante huyó sin llevarse nada. "Debió ponerse nervioso, porque dejó el monedero en el asiento del copiloto", afirma.

Tras lo ocurrido, el taxista trató de localizarlo recorriendo de nuevo la zona de Fisterra, Ronda de Nelle y calles próximas como Barcelona o la bajada hacia el paseo marítimo, aunque sin éxito.

"Cuando me recuperé un poco, volví a dar una vuelta por allí, pero no lo volví a ver", explica.