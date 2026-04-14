Accidente en la contrarreloj de O Gran Camiño en A Coruña: una mujer herida tras un atropello

Accidente en la contrarreloj de O Gran Camiño en A Coruña: al menos una persona herida Cedida

Una mujer ha resultado herida este martes tras ser atropellada por un ciclista durante la prueba contrarreloj de O Gran Camiño, que se está disputando en A Coruña. Según indican desde la organización del evento, se habría producido por una imprudencia al cruzar por la zona del recorrido.

El suceso tuvo lugar en la zona de Riazor, a la altura de As Esclavas y San Roque, donde la víctima fue embestida por uno de los ciclistas participantes. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y una ambulancia del 061, que procedió a su atención sanitaria.

Fuentes de la organización del evento han indicado a Quincemil que la mujer habría rebasado las vallas de seguridad instaladas para la prueba y cruzado la vía sin hacer caso a las indicaciones del personal de la prueba. Como consecuencia, fue arrollada por el ciclista Diego López, del equipo Tavfer, que circulaba por la zona en ese instante. Este último recibió un golpe tras el impacto, pero según confirman continúa en carrera.

La mujer fue trasladada al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) con pronóstico reservado a falta de conocer la envergadura de las heridas. Por ahora, se sabe que lo hizo en estado consciente.

Cortes y afecciones al tráfico

La contrarreloj con inicio y final en la Torre de Hércules, se encuentra recorriendo el Paseo Marítimo este martes y ha obligado a cerrar al tráfico numerosas vías clave de la ciudad, especialmente entre las 11:00 y las 18:00 horas. Por lo que está habiendo limitaciones tanto para el tráfico como para el acceso de los peatones.

Las calles de San Andrés y Paseo de Ronda se están viendo "ligeramente" afectadas, según indican desde Policía Local, por las restricciones que se están llevando a cabo con motivo de la prueba en la zona.

En el primer tramo, entre la Torre de Hércules y Riazor, quedará completamente cerrado el Paseo Marítimo en todo su recorrido, lo que afectará directamente a la circulación desde la rotonda del faro hasta O Portiño.

El segundo sector, que abarca el entorno de Labañou y San Roque de Afuera, también sufrirá cortes relevantes. El Paseo Marítimo volverá a estar cerrado en su totalidad y se verán afectados viales como el Paseo de Ronda en la zona de Almirante Cadarso, Mister Archer Milton Huntington, Torrente Ballester o la calle Honduras en su conexión con Paraguay.

El barrio de Os Rosales se encuentra parcialmente aislado, con entradas y salidas muy controladas a través de puntos específicos como Emilio González López o la glorieta de Labañou.