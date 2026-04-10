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Arde un coche a la salida de la A-6 en Abegondo (A Coruña)
No hubo que lamentar personas heridas
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Un coche ardió por completo en la noche de este jueves en el municipio coruñés de Abegondo. El suceso se produjo sobre las 21:20 horas cerca de la salida de la A-6 en dirección hacia A Coruña.
Testigos del incidente apuntan que el conductor del vehículo pudo salir de su interior sin resultar herido y esperar a los equipos de emergencias con el chaleco reflectante.
Hasta el lugar se desplazaron los bomberos comarcales, que trabajaron en la extinción de las llamas, y la Guardia Civil de Tráfico.