La policía desaloja un supuesto "fumadero de crack" en A Coruña y da con un hombre en busca y captura

La Policía Local de A Coruña volvió esta tarde al bajo okupado en el número 16 de la calle Alcalde Lens. No es ningún secreto en el barrio que ahí se vende droga, pero en los últimos días, los vecinos notaron un aumento de presencia policial en la zona.

Normalmente se trataba de intervenciones sin importancia, sin detenidos. La de ayer por una pelea entre clientes. Pero este jueves la policía dio con un hombre en su interior que estaba reclamado por el juzgado.

Según ha podido saber Quincemil, agentes de la Policía Local acudieron esta tarde al antiguo estudio de tatuajes por un control rutinario. En el proceso identificaron a varias personas y dieron con uno que estaba en busca y captura, llevándoselo así detenido.

Una vez desalojado el bajo, el Concello de A Coruña se hará cargo de tapiarlo para evitar que siga funcionando como punto de venta de droga. Dejando así la puerta abierta a que sus verdaderos dueños puedan recuperar la actividad del local como estudio de tatuajes.

Todo ello un día después de que la Policía Nacional acudiera al bajo alertados por una disputa entre personas que concurrían ese local. Algo habitual en la zona y que los vecinos llevaban meses denunciando.

"La gente se droga dentro y luego sale en condiciones lamentables", contaba ayer el dueño de un negocio de la zona a Quincemil. Y es que en la zona lo conocen como: "El fumadero de crack". Otro comerciante de la zona así lo reconocía hoy a este medio: "Al salir ya se les ve en la cara cómo van".

Un antiguo estudio de tatuajes qu fue okupado

Algo que lleva sucediendo desde que un hombre okupó el local que antes funcionaba como estudio de tatuajes. Aunque en su fachada se puede seguir leyendo Mary Rose Tattoo, lo cierto es que desde hace tiempo ya no se ejerce tal actividad.

Desde hace meses funcionó como punto de venta de droga. Hasta hoy, que la policía logró desalojar el bajo. Así, después de meses suponiendo un problema para el barrio, parece que por fin pueden decir adiós a la peor de sus pesadillas.