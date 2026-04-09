A Coruña aprueba de forma definitiva el nuevo plan antiincendios con unanimidad del pleno

El pleno del Concello da Coruña aprobó por unanimidad de forma definitiva este Plan Municipal de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales, un documento que busca actualizar los protocolos de prevención y actuación ante un riesgo creciente marcado por el cambio climático y por los incendios que han castigado Galicia en los últimos veranos.

La concelleira de Medio Ambiente, Yoya Neira, recordó que se trata de un plan aprobado en el pleno del pasado mes de diciembre por unanimidad de forma provisional. Asimismo, confirmó que el documento no ha tenido ninguna alegación ni modificación con respecto a lo presentado en diciembre.

En su turno de intervención, el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, anunció el voto a favor de su formación. "Con este plan modificado increméntanse as parcelas afectadas; antes só se contemplaban 50 metros arredor do solo urbano e do solo rural urbanizable, e agora inclúense contornas de instalacións industriais, campos, gasolineiras, vertedoiros…".

"Alegrámonos ademais de que se inclúa San Pedro de Visma no listado anual de parroquias priorizadas", añadió, señalando que la Xunta lo excluye de su plan. En esta línea, Jorquera volvió a subrayar que la defensa del territorio y la lucha contra el fuego no son asuntos menores, y recordó que la falta de políticas sostenidas, la precariedad en los servicios estacionales de extinción y la proliferación de monocultivos siguen alimentando un problema estructural.

El debate tomó un tono más amplio con la intervención del concejal del PP, José Ramón Amado de la Fuente, que aprovechó para criticar la gestión de los incendios forestales por parte del Gobierno municipal, así como de otros asuntos de actualidad en la ciudad como el Mundial 2030. "En este mandato los síntomas se han agravado. En este momento, señora Inés Rey, está usted más sola que cuando empezó de alcaldesa en la ciudad", indicó. "Un liderazgo institucional quemado", añadió.

Respondiendo a Jorquera, Yoya Neira señaló que la firma del convenio entre la Xunta de Galicia y Seaga, excluía a San Pedro de Visma como parroquia priorizada. "Desde el Concello se ha solicitado a la Xunta que la vuelvan a incluir porque no ha cambiado nada desde el plan anterior a lo que sea este nuevo plan".

Por último, indicó también el aumento de cartas de información a los propietarios de parcelas y agradeció a sus compañeros el trabajo. "Hacemos todo lo que podemos con los medios de los que disponemos", concluyó Neira.