El programa Lecer de A Coruña volverá el 20 de abril a las aulas del Fórum y del Ágora

El programa Lecer retomará sus actividades esta primavera, en concreto el lunes 20 de abril. Así lo ha anunciado el Concello da Coruña este miércoles tras formalizar el contrato puente que permitirá el inicio de las actividades del programa en el Fórum Metropolitano y en el Centro Sociocultural Ágora.

Durante el día de hoy, la nueva empresa responsable de las actividades comenzará a comunicarse con el profesorado con el fin de informarles de que las clases se retomarán el lunes 20 de abril. Los trabajadores llevan semanas protestando de manera activa para que el servicio pudiera retomar su actividad tras los problemas con los pagos de la anterior concesionaria y con la cesión del contrato.

La reanudación del programa de Ocio de primavera permitirá retomar los talleres, las actividades de clausura y los campamentos de verano previstos. "Damos solución de manera ágil a una situación compleja y pensando en todo momento en las personas usuarias de este programa, así como en el profesorado afectado", indicó Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo.

En los próximos días, las personas interesadas podrán consultar la programación y formalizar su inscripción a través de la página web y de las redes sociales del Concello.

El Gobierno municipal ejecutará este servicio mediante un contrato puente con la empresa Os Ventos, lo que permitirá retomar las sesiones de esta edición antes de que se licite el nuevo contrato del programa, que arrancará en septiembre.