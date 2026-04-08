El nuevo parque do Vixía en A Coruña tendrá pasarelas peatonales elevadas con vistas a la Torre

La Xunta de Goberno local de A Coruña ha aprobado este miércoles la licitación de las obras del parque do Vixía, en el barrio de Monte Alto, un nuevo espacio verde que contará con pasarelas elevadas que servirán como miradores con vistas a la Torre y al mar.

La inversión prevista para la transformación de más de 16.000 metros cuadrados asciende a 1.629.946 euros, para unas actuaciones que tienen un plazo máximo de ejecución de 12 meses. La transformación de ese espacio, en el entorno del depósito de agua, permitirá integrar distintos espacios al eliminar muros de cierre para lograr una superficie unitaria y homogénea, en la que se plantará arbolado. Además, se instalarán senderos peatonales y se crearán distintas zonas de juegos, explicó Rey.

"Entre los aspectos más destacados del proyecto figura la creación de pasarelas peatonales elevadas que permitirán superar la altura de los edificios del entorno y servirán como miradores para disfrutar de las vistas de la Torre de Hércules y del océano", indicó la alcaldesa.

El nuevo parque contará con senderos peatonales y áreas de juegos, e integrará los distintos espacios existentes en la zona al retirar muros de cierre para crear un único parque.

La actuación incluye una profunda reestructuración de los espacios con la habilitación de merenderos y huertos urbanos. También se colocarán estanques y fuentes, y se construirá una nueva infraestructura de riego y drenaje; el agua tendrá un especial protagonismo en la formulación del parque. Los elementos urbanos y edificios existentes se integrarán con el entorno gracias a la nueva distribución y diseño del lugar.