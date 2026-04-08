Un motorista resulta herido tras chocar con un coche en la ronda de Nelle, en A Coruña Google Maps

Un varón de 60 años resultó herido leve este miércoles en A Coruña tras chocar con un coche cuando circulaba en moto por el cruce entre la calle Ribadavia y la ronda de Nelle.

Fuentes policiales confirman que el siniestro tuvo lugar sobre las 09:38 horas de esta mañana y que el conductor de la moto necesitó ser trasladado con heridas leves al Hospital San Rafael por los técnicos del 061.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos, quelimpiaron la vía tras un vertido de aceite. Para facilitar los trabajos, se cortó de forma temporal el carril afectado sin provocar retenciones de tráfico.