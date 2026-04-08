Despliegue en A Coruña por una pelea en un antiguo estudio de tatuajes convertido en punto de venta de droga

Durante un tiempo, el número 16 de Alcalde Lens fue un estudio de tatuajes. Hoy todavía conserva el cartel: Mary Rose Tattoo. Pero en el interior del local ya no queda ni rastro de aquella actividad.

En el barrio lo tienen más que fichado. "Es un fumadero de crack", confirman dueños de negocios de la zona. Desde hace meses no paran de ver entrar y salir a gente en "condiciones lamentables". Todo ello desde que el local fue okupado.

La situación ha generado preocupación en el barrio, donde aseguran que los altercados son habituales. Hoy mismo, varios coches patrulla de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar tras recibir un aviso por una discusión en su interior.

"Una pelea, como siempre", indicaban vecinos a Quincemil. Y es que parece ser que es bastante común que ocurran reyertas a la salida de este "negocio".

Punto de venta de droga

Las personas que entran, tardan tiempo en salir, lo que resulta sospechoso. Los residentes de la zona tienen más que claro que acuden ahí para drogarse. Lugar que, según cuentan, también funciona como punto de venta de sustancias "duras".

A pesar de la intervención policial, no se practicaron detenciones. Ninguna de las personas implicadas en la pelea presentaba heridas ni quiso interponer denuncia. Para los vecinos, se trata de un nuevo episodio dentro de una situación que, denuncian, se repite casi a diario.