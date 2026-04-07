El Supremo respalda la denuncia de Oleiros (A Coruña) contra la planta de residuos de Oza

El Concello de Oleiros podrá impugnar la autorización de la Xunta de Galicia a la planta de tratamiento de aceites e hidrocarburos del puerto de Oza. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo (TS), que ha inadmitido el recurso de casación del Gobierno gallego a la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) del pasado mes de septiembre.

El gobierno local de Oleiros pidió que se anulase la autorización ambiental integrada otorgada por la consellería de Medio Ambiente a Limpoil. Entre los argumentos, se indicaba que la localización de la planta no era la adecuada por situarse en la ría, junto a playas y zonas de interés ambiental y pesquero. Además, se señalaban carencias en los protocolos de seguridad, en las medidas preventivas y en la gestión de aguas residuales, deficiencias en la evaluación ambiental y falta de rigor en el análisis de los efectos socioeconómicos y ambientales.

La sentencia del TS obliga ahora a que la Xunta aclare el fondo de estas alegaciones y a que resuelva el recurso interpuesto por el Concello de Oleiros, además de pagar los costes judiciales.

El Concello recuerda que la empresa Limpoil fue objeto de denuncia en el 2002 porque derramaba los vertidos que recogía en las aguas portuarias en una nave situada en Icaria a través de la red de alcantarillas municipales.

En lo relativo a la planta de residuos, Oleiros subraya que "as características desta planta son totalmente incompatibles coa actividade pesqueira que hai no porto de Oza", indicando que el informe de Medio Ambiente ya recogía el posible impacto de estas instalaciones en un entorno sensible.

"Este peirao non é una polígono industrial e atópase a carón das praias de Oza e Santa Cristina e nas proximidades da ría do Burgo. Despois de décadas de loita por unha ría saneada, xeradora de riqueza a través de actividades de lecer, da pesca e do marisqueo, a cidadanía da comarca non debe sufrir a presenza dunha planta ilegal contaminante", concluye el Concello en un comunicado.