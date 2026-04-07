La peatonalización de la zona de Entrejardines de A Coruña comenzará el 13 de abril

A partir del próximo 13 de abril, las obras en los Cantones de A Coruña seguirán avanzando con la ejecución de la peatonalización de Entrejardines. Esta zona, que divide las dos partes de los jardines de Méndez Núñez con una carretera donde se encuentra la parada de las líneas de autobús interurbano, perderá el tráfico rodado. La parada se trasladará con la remodelación de los Cantones a la calle Alcalde Manuel Casás, entre el edificio de Correos y la Deputación.

El objetivo de este tramo de la obra es integrar el conjunto de los jardines, creando recorridos más coherentes estéticamente. Con la actuación en Entrejardines y el final de Santa Catalina se unificarán también las vistas en una alineación que formará un paso peatonal hacia la entrada del puerto.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, puso en valor que "a obra dos Cantóns é unha das máis importantes e representativas das que temos en marcha, porque foi un compromiso co cambio, coa tarefa de poñer rumbo cara a unha cidade que non soamente sexa máis coherente e atractiva desde o punto de vista estético, senón que persiga tamén criterios de comodidade, accesibilidade e sustentabilidade".

Con esta peatonalización, quedarán unidas la parte del jardín romántico y el propio parque, eliminando a su vez la parada de autobús.

Tráfico

Esta actuación no modificará el tráfico en la zona mientras duren las obras. La circulación se mantendrá en ambas direcciones, tanto en el Cantón Grande como en el Pequeño.

Por otra parte, las zonas de carga y descarga continuarán en la rúa Nueva y en Durán Loriga. La alcaldesa subraya también que "a gran remodelación dos Cantóns avanza a bo ritmo para ofrecer aos coruñeses e coruñesas unha zona de paseo nunha localización inmellorable, conectada tanto co mar pola súa proximidade ao porto como coa actividade lúdica e comercial do centro".

Del plazo de ejecución previsto de 20 meses, las obras ya han alcanzado su ecuador, con más de 12.000 metros cuadrados de pavimento ya renovados. La actuación, con un presupuesto de 7,4 millones de euros, finalizará este mismo año.