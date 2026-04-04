Turista en tu ciudad: "Llevo 21 años viviendo en A Coruña y nunca he subido a la Torre de Hércules"

A Coruña es uno de los destinos más reconocibles de Galicia, con espacios emblemáticos como la Torre de Hércules, la Domus, la Casa de las Ciencias, el Aquarium Finisterrae o la iglesia de Santiago. Sin embargo, no todos los que viven en la ciudad han recorrido estos lugares. Para muchos, lo cotidiano acaba desplazando a lo turístico, incluso cuando se trata de su propio entorno.

La cercanía, la rutina o la falta de tiempo explican en gran parte este fenómeno. La sensación de que estos espacios están siempre ahí hace que su visita se posponga indefinidamente, mientras otros planes más inmediatos -como pasear por las playas un día soleado, salir por la Marina o quedar en terrazas- ocupan ese tiempo.

Dejarlo para otro día

Este comportamiento no solo se da entre quienes han llegado recientemente a la ciudad. También afecta a personas que llevan toda su vida en A Coruña o a quienes residen en ella por trabajo y apenas pasan tiempo durante el fin de semana.

Los testimonios reflejan esta realidad. José Ángel Martín, que lleva más de dos décadas viviendo en la ciudad, reconoce una asignatura pendiente evidente: "Llevo 21 años viviendo en A Coruña y ahora que lo pienso, nunca he subido a la Torre de Hércules. Visto así hasta me da vergüenza reconocerlo. Me lo apunto en tareas pendientes", bromea.

En otros casos, el conocimiento de la ciudad es parcial. Paz Castro, coruñesa, asegura haber visitado la Torre de Hércules en numerosas ocasiones, pero admite que todavía tiene lugares por descubrir. "He subido más de diez veces a la torre porque me encanta, pero nunca he ido a la Casa de las Ciencias", explica.

A esta idea se suma también la experiencia de quienes han llegado a la ciudad en los últimos años. Antonio Jato, que lleva seis años viviendo en A Coruña, reconoce que todavía no ha visitado algunos de estos espacios. "Es por falta de tiempo y por una agenda muy apretada. Al final asocio más esos lugares a turismo y no a ocio local", afirma.

En la misma línea se expresa Mari Carmen A. Díaz, que admite que sigue dejando este tipo de planes para más adelante. "Son lugares que me llaman la atención, pero no los priorizo frente a otros planes. Siempre pienso que ya iré otro día, que no hay prisa, y al final se quedan sin hacer", señala.

Redescubrir la ciudad

Desde el ámbito de las rutas guiadas, esta tendencia también se percibe con claridad. Es el caso de Cascarilleiros, un proyecto vinculado a la ciudad que propone recorridos alejados de los circuitos turísticos más habituales y que, en gran medida, están pensados también para el público local.

"Fuera de la temporada alta, la gran mayoría de nuestro público son coruñeses", explican. Un perfil que responde a la curiosidad por descubrir detalles que, pese a estar a la vista, pasan desapercibidos en el día a día.

La idea del proyecto nace precisamente de ahí: ofrecer una mirada distinta sobre espacios conocidos. "Empezamos con rutas por lugares muy coruñeses, pero siempre intentando ir más allá de la historia que todo el mundo conoce. Buscamos esos edificios o esas historias que están ahí, que ves todos los días, pero de las que no sabes realmente qué hay detrás", señalan.

Ese enfoque se refleja en propuestas como Coruña Invisible, un recorrido por la Ciudad Vieja que parte de la plaza de María Pita y recorre el puerto y el casco histórico. "Es una visita que sirve tanto para gente de fuera como para los de aquí, pero a los coruñeses les gusta especialmente porque descubren cosas en lugares por los que pasan habitualmente", explican.

Uno de los ejemplos más habituales se encuentra en rincones prácticamente desconocidos incluso para los propios vecinos. "Hay gente que visita la Ciudad Vieja y cuando pasa por detrás de la Fundación Luis Seoane, donde están los restos del antiguo convento de San Francisco, dice que nunca había estado allí. Y está al lado", apuntan.

También ocurre con elementos cotidianos como el escudo de la ciudad. "Estamos tan habituados a verlo que no nos fijamos en que ha ido cambiando. Durante una época tuvo un libro de la Constitución encima de la torre o incluso un farolillo. En las rutas lo explicamos y a la gente le llama muchísimo la atención", añaden.

Aida Aguiar, una de las responsables de Cascarilleiros, durante una de sus rutas guiadas

Otra de sus propuestas se centra en el entorno de la Torre de Hércules, uno de los espacios más frecuentados por los coruñeses. "Todo el mundo va allí a pasear, a hacer deporte o a estar con el perro, pero mucha gente no sabe qué significan las esculturas o las historias de naufragios que hay alrededor", explican. En este caso, la visita combina la historia del faro con la creación del parque escultórico, desarrollado en el proceso para su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Además de estos recorridos, el proyecto ha ido evolucionando hacia rutas temáticas y de barrio, pensadas especialmente para el público local. "Como veíamos que repetía mucha gente de aquí, empezamos a crear visitas por barrios o por temas concretos, como mujeres coruñesas menos conocidas, iglesias que no son las más habituales o rutas literarias”, detallan.

El resultado es un modelo en el que el turismo de proximidad cobra protagonismo. "Muchas veces pensamos que para hacer turismo hay que irse lejos, pero también se puede descubrir mucho sin salir de la ciudad", señalan.

No es casual que el nombre del proyecto remita directamente a la identidad local. El término "cascarilleiros" tiene su origen en el consumo de cascarilla de cacao en la A Coruña de principios del siglo XX, un producto asociado a las clases populares en una ciudad marcada durante décadas por la actividad portuaria vinculada al chocolate.

Historias que no se conocen

El guía Suso Martínez

Una línea similar sigue el historiador y guía Suso Martínez, conocido por sus visitas teatralizadas. Su propuesta combina divulgación y entretenimiento, con recorridos que abordan desde la mitología atlántica de la Torre de Hércules hasta episodios históricos poco conocidos de la ciudad.

"Más de la mitad del público es de A Coruña", asegura. En su caso, detecta que incluso quienes creen conocer la ciudad descubren aspectos totalmente desconocidos. Martínez apuesta por un formato diferente, en el que se mezcla la narración histórica con la interpretación. "No se trata solo de enseñar, sino de contar historias de una forma distinta, más cercana y también entretenida", señala.

Entre sus propuestas destacan recorridos centrados en la mitología, visitas teatralizadas vinculadas a figuras históricas o rutas por la ciudad bajo una mirada alternativa, donde cobran protagonismo relatos menos visibles, anécdotas y curiosidades.

Turistas sin salir de casa

Así, entre la rutina, la falta de tiempo o la sensación de tenerlo siempre a mano, muchos residentes acaban siendo, sin darse cuenta, turistas pendientes en su propia ciudad.

Un fenómeno que pone de relieve cómo lo cotidiano puede eclipsar incluso aquellos lugares que, para quienes llegan de fuera, son paradas obligadas, pero que para quienes viven en A Coruña siguen siendo, en muchos casos, una visita pendiente.