Arde una cocina en una vivienda de la Sagrada Familia de A Coruña

Los bomberos de A Coruña sumaron dos actuaciones en la noche del Viernes Santo tras el rescate de dos pescadores en el entorno de la Torre de Hércules. Una de ellas fue en la calle Sagrada Familia, donde se declaró un incendio en una cocina de una vivienda hacia las 21:00 horas. La propia inquilina fue quien avisó a los bomberos, que acudieron con tres vehículos y nueve profesionales.

A su llegada el fuego estaba prácticamente sofocado gracias al uso de unos extintores. Los bomberos procedieron entonces a acabar de apagar el incendio y a ventilar el cañón de las escaleras y la vivienda, además de restablecer los suministros que habían quedado cortados por el suceso.

Horas más tarde, pasada la medianoche, los bomberos tuvieron que desplazarse a la calle Vicente para liberar a un joven repartidor de comida que se había quedado atrapado en el ascensor de un edificio.

Una vez el joven pudo salir del habitáculo, un técnico de ascensores acudió al lugar para llevar a cabo su reinicio. En esta acción también colaboró la Policía Local.