Una rotura de una tubería en la calle Orzán moviliza a los bomberos de A Coruña

Salida de agua en el interior del portal tras la rotura de una tubería en la calle Orzán

Una rotura de tubería registrada este jueves en la calle Orzán, a la altura del número 131, provocó una incidencia que requirió la intervención de los servicios de emergencia. Según han informado los bomberos, el aviso se recibió a las 13:27 horas, tras detectarse la presencia de agua en el interior de un portal de la zona.

Según relata un testigo, la rotura obligó a cortar el suministro de agua en el edificio afectado. "Escuché un ruido fuerte, como si algo reventara, y era la tubería", explica. En ese momento, en el interior del inmueble se encontraba la persona encargada de la limpieza. "Se mojó un poco, pero por suerte no le pasó nada grave", añade.

Tras el incidente, varios vecinos de la zona y trabajadores de negocios cercanos acudieron para colaborar en los primeros momentos. "Cuando reventó la tubería salió todo el barrio a ayudar, gente de otros edificios y de los locales", señala.

Actualmente, el edificio permanece sin suministro de agua a la espera de una revisión técnica. Según apunta este mismo testigo, la avería podría estar relacionada con una pieza situada en el cuarto de contadores. "Creen que tienen que hacer un cambio de llave, porque donde reventó fue en el cuarto de las llaves del agua", indica.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos para evaluar la situación y controlar la fuga. Posteriormente, la intervención pasó a manos de la empresa municipal de aguas, Emalcsa, encargada de este tipo de actuaciones.