La otra cara del derribo del 'scalextric' del CHUAC en A Coruña: pacientes sin dormir toda la noche

72 horas. Ese es el cronograma temporal que se marcan los responsables del derribo del viaducto de la AC-12, conocida como Avenida da Pasaxe, y el principal acceso al CHUAC. Pero la actividad en el hospital público de referencia no se detiene y, por ello, también se notan sus consecuencias en la atención sanitaria.

Los trabajos para derribar la infraestructura avanzan a la velocidad prevista, pero ello implica un trabajo en horario nocturno que ocasiona problemas en el servicio de urgencias, según relatan testigos presenciales a Quincemil.

"Es imposible que descansen algo", sostienen. La causa es que en el área de observación el ruido llega debido a la cercanía a la intervención, a escasos metros y tan solo separada por las paredes del propio edificio.

Por ello, en uno de los áreas de observación, cerca del 33% de los pacientes que usaron esta noche el servicio de urgencias y fueron asignados a ese área no pudieron dormir, teniendo desorientaciones, causando con ello problemas también para el descanso del resto de los allí presentes.

La dirección de obra ha tratado de minimizar el impacto tanto en el CHUAC como en edificios aledaños como el Hospital San Rafael e incluso un tanatorio que se encuentra a la otra orilla de la carretera, por lo que ha desechado el empleo de explosivos.

Los trabajos se están desarrollando con maquinaria pesada, que descompone la estructura para que por su propio peso y a causa de la gravedad acabe viniéndose abajo, de forma controlada.