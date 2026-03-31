Los bomberos de A Coruña acuden a sofocar un incendio en un local de Os Castros

Los bomberos de A Coruña se han desplazado esta noche al barrio de Os Castros, donde acaba de declararse un incendio en la calle Merced.

Un particular fue quien dio la voz de alarma al ver humo saliendo de un negocio que, a estas horas, se encuentra ya cerrado. El 112 dio aviso también a la Policía Nacional y a la Local, mientras los bomberos se encuentran todavía en el punto para extinguir el fuego.

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