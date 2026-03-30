Un centenar de niños de Os Rosales, en A Coruña, participan en la búsqueda de huevos de Pascua

En la tarde de este lunes, los rincones de Os Rosales escondieron huevos de Pascua que unos 115 niños y niñas del barrio coruñés se encargaron de encontrar en la primera búsqueda organizada por la asociación empresarial del barrio. Todo empezó a las 17:30 horas en la plaza Elíptica, desde la que las y los participantes tuvieron que resolver varias pistas para dar con los tesoros.

Los buscadores, que tenían entre 1 y 11 años, tuvieron que acudir a distintos comercios del barrio en busca de más pistas para resolver esta particular yincana. Uno de los objetivos, además de que los pequeños del barrio pudieran disfrutar de una actividad pensada para ellos en estos días sin clase, era precisamente dar a conocer los establecimientos que forman parte del tejido de Os Rosales.

En total se repartieron una decena de premios, que siguieron la temática de Pascua con huevos, monas y figuras de chocolate. Además, todos se llevaron a casa huevos de chocolate para agradecer su participación.

Esta actividad, que se extendió hasta las 19:00 horas, es la primera multitudinaria que organiza la nueva Asociación Empresarial de Os Rosales, que nació el pasado mes de febrero para "unir a los comercios, crear sinergias entre ellos y dar más visibilidad a todos".