Una mujer trasladada al hospital tras volcar su vehículo en una colisión en Curtis (A Coruña)

Una mujer ha resultado herida leve en un accidente entre dos vehículos este domingo en la carretera N-634, a su paso por el municipio de Curtis.

La colisión se produjo en torno a las 14:20 horas de este mediodía, concretamente en la recta de Martín. Sin saber todavía cómo sucedió, ambos salieron despedidos de la carretera al sufrir un impacto frontolateral.

Según la información facilitada por el Grupo de Emergencias Supramunicipal (GES) de Curtis, como consecuencia del choque uno de los turismos acabó volcado en uno de los márgenes de la vía.

A causa del impacto, la conductora de uno de los coches tuvo que ser trasladada al Hospital San Rafael, aunque sin presentar lesiones graves. Mientras que la otra persona del otro vehículo pudo ser atendida en el lugar del siniestro.