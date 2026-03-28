Muere un joven en los vestuarios de un club de pádel en Arteixo (A Coruña)

Una horrible desgracia ha sucedido esta mañana en un club de pádel en el municipio de Arteixo. Un joven ha fallecido en los vestuarios de un club ubicado en Meicende en la mañana de este sábado.

Según han podido confirmar fuentes del 112, recibieron la llamada de emergencias sobre las 10:35 horas, informando de que un hombre se había desvanecido en los vestuarios del recinto.

Hasta el lugar, en la calle Brasil número 6, en Padelprix, se trasladaron efectivos de Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Arteixo. Los servicios de emergencia ya no pudieron hacer nada por salvarle a su llegada.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, en estos momentos están a la espera del juez de guardia, que será quien ordene el levantamiento del cadáver y su traslado al CHUAC, donde se determinarán las causas del fallecimiento.