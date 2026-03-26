Nueva tala de árboles en A Coruña: desaparecen especies en mal estado junto al estadio de Riazor

El Concello de A Coruña, con la participación de escolares, plantó este lunes 23 de marzo, Día del Árbol, nuevos ejemplares en el parque de San Diego, en Os Castros. La alcaldesa, que participó en la actividad con los niños, avanzó la previsión municipal de alcanzar en 2026 una plantación de casi 2.000 árboles, gran parte en la zona de Visma.

Pero mientras unos barrios ganarán especies, otros las perderán o las verán reemplazadas. Este miércoles empezaron a talarse ocho palmeras afectadas por el picudo rojo en Santa Lucía, en el inicio de la avenida Alfonso Molina, y hoy jueves desaparece una decena de árboles en un margen de la calle Manuel Murguía.

Las primeras serán sustituidas por magnolios y los segundos, por arces, informan fuentes municipales. El motivo por el que Manuel Murguía perderá una línea de árboles en el tramo que va desde un extremo del estadio de fútbol de Riazor hasta el final de la Casa del Agua es porque "se encuentran en mal estado y con riesgo de desplome".

No será esta la única replantación en la misma calle. A partir del mes de abril se colocarán "cientos de nuevos arbustos", indican las mismas fuentes sin señalar en qué zona. Manuel Murguía tiene en la actualidad numerosos árboles en sus aceras, además de un tramo de mediana con vegetación.

También en la zona de Riazor, el Concello ha intervenido esta semana mediante la ampliación de alcorques para evitar el deterioro de las aceras a consecuencia del crecimiento de las raíces de los árboles situados junto al colegio de Las Esclavas.

El castigo del picudo en las palmeras

Este jueves proseguían en Alfonso Molina los trabajos de tala de las palmeras castigadas por el veneno del picudo rojo, que desde hace años ha acabado con la salud de otros ejemplares en otras zonas de la ciudad, como Os Mallos y Zalaeta.

Palmeras taladas este jueves en la zona de Santa Lucía. Cedidas

El deterioro de los árboles por el efecto de este escarabajo obligó al Gobierno local a aplicar desde 2024 más de un tratamiento preventivo para cuidar el estado de casi un centenar de palmeras, entre ellas las de la zona de Santa Lucía, y especialmente las de los jardines de Méndez Núñez.

La alcaldesa, Inés Rey, calculó este lunes en la plantación de árboles en San Diego que por cada especie retirada en la ciudad se plantan tres nuevas. "Son seres vivos y tienen una fecha de fin", dijo.