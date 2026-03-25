Vuelve el frío a A Coruña: las temperaturas bajan de forma notable desde este miércoles

Vuelve el frío a A Coruña: las temperaturas bajan de forma notable desde este miércoles Miriam García

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A Coruña

Vuelve el frío a A Coruña: las temperaturas bajan de forma notable desde este miércoles

La lluvia también ha vuelto a hacer acto de presencia esta mañana en la ciudad

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Los coruñeses volverán a sacar el abrigo desde este miércoles. Tras una semana marcada por el sol y las agradables temperaturas primaverales, el frío regresa a la ciudad, con mínimas que bajarán progresivamente de 12 grados hoy a 8 mañana.

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Esta mañana la lluvia también ha hecho acto de presencia después de más de una semana de sol, aunque MeteoGalicia prevé que la situación mejore a medida que avance el día y que el sol vuelva a brillar en el cielo.

Las temperaturas alcanzarán hoy un máximo de 14 grados y un mínimo de 12. La bajada térmica será más notable mañana, con mínimas de 8 grados, mientras que el viernes se esperan 9 grados.