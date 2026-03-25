Un accidente en A Coruña colapsa la AC-11 a la altura de la rotonda de Eduardo Diz

La circulación se ha visto afectada en la mañana de este jueves en A Coruña, con importantes retenciones en la AC-11 a la altura de la rotonda de Eduardo Diz, conocida como la rotonda de los bomberos.

Los vehículos han permanecido completamente detenidos durante más de diez minutos en este punto tras la colisión entre una hormigonera y un turismo, que provocó el bloqueo de la vía en uno de los principales accesos a la ciudad.

El accidente se produjo a las 10:30 horas en el kilómetro 3,700 de la AC-11 y se saldó únicamente con daños materiales.

La incidencia ha generado complicaciones en la circulación en plena hora punta de la mañana, afectando a numerosos conductores que transitaban por la zona.