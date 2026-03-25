Imagen de archivo de la rotonda de Eduardo Diz

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A Coruña

Un accidente en A Coruña colapsa la AC-11 a la altura de la rotonda de Eduardo Diz

Los vehículos han permanecido completamente detenidos durante más de diez minutos en este punto tras la colisión

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La circulación se ha visto afectada en la mañana de este jueves en A Coruña, con importantes retenciones en la AC-11 a la altura de la rotonda de Eduardo Diz, conocida como la rotonda de los bomberos.

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Los vehículos han permanecido completamente detenidos durante más de diez minutos en este punto tras la colisión entre una hormigonera y un turismo, que provocó el bloqueo de la vía en uno de los principales accesos a la ciudad.

El accidente se produjo a las 10:30 horas en el kilómetro 3,700 de la AC-11 y se saldó únicamente con daños materiales.

La incidencia ha generado complicaciones en la circulación en plena hora punta de la mañana, afectando a numerosos conductores que transitaban por la zona.