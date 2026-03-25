Reabre en A Coruña este viernes el acceso desde San Cristóbal a Alfonso Molina

La circulación en uno de los enlaces clave de entrada y salida de A Coruña recuperará la normalidad en los próximos días. El ramal que conecta la avenida de San Cristóbal con Alfonso Molina volverá a estar operativo este viernes, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno a Quincemil.

El ramal tiene especial relevancia para el tráfico procedente del polígono de A Grela en dirección a la salida de la ciudad, por lo que su cierre ha tenido impacto en la movilidad durante estos meses.

Este acceso llevaba cerrado desde el 13 de enero debido a las obras que se están ejecutando en Alfonso Molina, una actuación que afecta directamente a uno de los principales ejes viarios de la ciudad. Aunque su reapertura estaba prevista para mediados de marzo, finalmente se ha retrasado varias semanas.

Causas del retraso

El motivo de esta demora se encuentra en problemas detectados durante la ejecución de los trabajos. En concreto, la aparición de infraestructuras no contempladas inicialmente, como un oleoducto y una conducción de agua, obligó a modificar el proyecto en marcha. Esta revisión supuso un incremento del presupuesto cercano al millón de euros sobre los 18,3 millones inicialmente previstos y alteró el calendario de la obra.

Ante esta situación, el Concello de A Coruña trasladó a finales de enero su preocupación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, solicitando que se agilizaran los trabajos. La petición se produjo en una reunión con la Dirección General de Carreteras, en la que el consistorio incidió en la necesidad de avanzar en una actuación muy demandada y cuyo plazo inicial de ejecución, fijado en dos años, ya se ha visto superado.