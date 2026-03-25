Avia Veira será elegida este miércoles la candidata del BNG a la Alcaldía de A Coruña

El BNG de A Coruña celebra este miércoles, 25 de marzo, una Asamblea Local en la que el partido elegirá a su nueva cabeza de lista y candidata a la Alcaldía, después de que Francisco Jorquera anunciase hace dos semanas que no sería el candidato de cara a las elecciones municipales de 2027. Todo apunta a que la elegida será Avia Veira, ya que la suya ha sido la única candidatura presentada durante el período establecido para ello.

De esta manera, el BNG contará con un nuevo portavoz desde este miércoles. Jorquera fue el cabeza de lista tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2023, año en el que tanto él como Avia Veira, Mercedes Queixas y David Soto resultaron elegidos como concelleiros.

Avia Veira nació en A Coruña en 1986 y es licenciada en Filología Gallega. Su recorrido en el BNG empezó en 2002, a raíz de la catástrofe del Prestige, cuando con 16 años empezó a militar en Galiza Nova. Su llegada al Palacio de María Pita fue en 2012 como concelleira en la oposición.

Tras las municipales de 2015, la coruñesa quedó fuera de la bancada del BNG al ocupar el cuarto puesto en la lista de su partido, que solo obtuvo un escaño. Sin embargo, la dimisión del cabeza de lista, Xosé Manuel Carril, y de las dos siguientes candidatas situó a Avia como la única concelleira del BNG en María Pita.

En las elecciones del 2019 y del 2023 se presentó como la segunda de la lista del partido y desde entonces ejerce como concelleira. Además, en las últimas elecciones también fue elegida como diputada provincial del BNG en la Diputación da Coruña.

Nueva cara en las elecciones de 2027

La candidatura de Avia Veira será la única novedad entre los partidos con representación actual en María Pita de cara a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027. La nacionalista se sumará a las candidaturas de la actual alcaldesa, Inés Rey, del PSOE, y de Miguel Lorenzo, del Partido Popular, en la pugna por la Alcaldía.