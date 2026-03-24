El acuerdo del taxi en el aeropuerto de A Coruña no acaba con las colas: "El servicio es peor"

Hace ya prácticamente un mes que se oficializó el acuerdo del taxi en el aeropuerto de Alvedro —firmado por los concellos de A Coruña y Culleredo y la Xunta de Galicia—, en el que se determina un total de 35 taxis de ambas localidades para la parada y una bolsa de refuerzo con otra treintena de vehículos coruñeses. El objetivo de este acuerdo es el de mejorar el servicio en Alvedro y disminuir los tiempos de espera en la parada, algo que no está sucediendo, al menos según algunos de los taxistas de A Coruña.

Juan Carlos Sambad, vicepresidente de Ugataxi (Unión Galega de Taxi), una nueva asociación, denuncia que el principal problema del acuerdo, que arrancó el pasado 16 de marzo, se sitúa en la bolsa de reserva con taxistas de A Coruña; 30 vehículos que pueden esperar cerca de la parada a que esta se quede sin taxis para hacer los viajes. Con el nuevo convenio se establece exactamente qué taxis pueden subir cada día, algo que el conductor ve como un problema ya que muchos deciden no acudir, impidiendo que otros taxistas interesados sí lo hagan.

"Cuando numeras qué taxis pueden subir, estás restringiendo qué taxis no van a poder porque no forman parte de esa lista que les toca ese día", detalla. Al no tener la obligación de acudir a Alvedro, Sambad critica que en las horas puntas de la mañana y de la tarde, cuando más vuelos llegan, no hay taxis suficientes para cubrir el incremento de la demanda.

"El acuerdo está provocando un servicio mucho peor al que había anteriormente", sostiene Sambad.

Sin embargo, Ricardo Fariña, presidente de la asociación de taxistas de Culleredo, lo valora positivamente y señala al taxi coruñés. "No están apoyando el convenio", critica, lamentando que no cubran el total de vehículos que puedan estar en Alvedro e indicando que "hay un grupo de coches de A Coruña a los que les gusta más trabajar el aeropuerto que la ciudad. Se intentó acabar con esa problemática, pero no está siendo posible y los ayuntamientos no están presionando para que se cumpla el convenio".

También es positiva la valoración de TeleTaxi. Su presidente, Ricardo Villamisar considera que el servicio "ha mejorado porque ahora los que están de turno siempre se garantiza que tienen servicio" y los taxistas coruñeses ya no son sancionados.

En este contexto, de los cinco taxis coruñeses que están en turno para la parada, habitualmente suben uno o dos, dependiendo del día. En la bolsa de reserva, con un máximo de 30, en ocasiones no hay ningún taxi de A Coruña.

"Se contaba con que hubiera entre 10 o 15 en la bolsa, que son suficientes para dar un mejor servicio sobre todo a primera hora de la mañana. El resto del día, como es voluntario, pueden mirar si viene algún avión y subir o no", explica Fariña.

Horas punta en la ciudad y en el aeropuerto

Uno de los focos del problema está precisamente en los servicios de horas punta, cuando coincide la llegada de varios vuelos con uno de los momentos de más tráfico en A Coruña, lo que hace que a muchos taxistas coruñeses no les compense subir a Alvedro.

Así lo ve Antonio Vázquez, presidente de RadioTaxi. "Esta situación no es ninguna sorpresa. No vas a subir vacío al aeropuerto para no saber si allí vas a cargar, además con el precio al que está ahora la gasolina. Si estoy en Monte Alto, no voy a recorrer toda la ciudad vacío por estar en turno en Alvedro", explica.

Por este motivo, desde su asociación también se mostraron partidarios de que los taxistas coruñeses tuvieran libertad para subir al aeropuerto. "Con el acuerdo el servicio desde luego que no es mejor. A nosotros lo único que nos ampara es que cualquier servicio que realicemos desde allí ahora es legal", comenta como único punto positivo.

La situación empeorará, previsiblemente, cuando el cierre del aeropuerto de Santiago traslade más vuelos a Alvedro. "No sé qué va a pasar en ese momento, cuando se junten cuatro o cinco aviones. Son las administraciones las que tienen que tomar cartas en el asunto", apunta Vázquez.

A ello, desde Ugataxi suman otra crítica. Los taxis de A Coruña que suban al aeropuerto a dejar a alguien solamente pueden recoger a otra persona en el caso de que no haya más vehículos y estén esperando, impidiendo que se queden esperando si hay prevista la llegada de más vuelos.

Alternativa en las VTC

"Los clientes lo que quieren es no esperar", recuerda Sambad, por lo que ve en los servicios de VTC como Bolt o Uber una amenaza. "El resultado es que ganan las VTC", lamenta, explicando que "los clientes se van a acostumbrar a pedirlo para no esperar y las VTC sí pueden hacer este servicio porque es interurbano", algo que comparte Antonio Vázquez de RadioTaxi.

En este mismo sentido, Sambad entiende que muchos usuarios opten por este transporte por ser en ocasiones más barato, aunque, con unas tarifas que varían en función de la demanda,"el día que no haya taxis, veremos los precios que ponen".

Los taxistas de Culleredo, por su parte, ven en estos vehículos un complemento en lugar de una amenaza. "Hay gente, sobre todo de otros países, que lo piden cuando llegan y si hay taxis ya no pueden cancelarlo. Puede ser una competencia como otra. Todo lo que sea en igualdad de condiciones para que la gente pueda decidir, no lo veo como un problema, lo veo como un refuerzo", comenta Fariña.